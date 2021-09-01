Анонсирован режим "Наемники" для Hearthstone

12 октября в Hearthstone появится режим "Наемники".

Компания Blizzard презентовала новый режим для коллекционной карточной игры Hearthstone. Он получил название "Наемники". Релиз запланирован на 12 октября.

Описывают режим как смесь RPG и roguelike ("рогалик") с элементами коллекционирования. Геймплей построен на формировании отрядов из героев, которые будут отправляться на задания, добывая награды и улучшая своих характеристики. У них также будет свой лагерь, который станет расширяться по ходу игры.

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Игроку будут доступны режимы PvE и PvP, то есть можно будет сражаться как с ботами, так и с другими пользователями. Сражения будут проходить предварительно собранными колодами героев.

За победы игроки будут получать опыт и осколки новых наемников. Всего в первом наборе будет 50 персонажей. В игре уже доступен предзаказ Короля-лича, Сильваны и Диабо.

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