Экс-жена Остапчука в изумрудном платье с бывшим отвела дочь в школу

Несмотря на вражду эксы пытаются поддерживать связь.
Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его экс-жена Елена Войченко не прекращают враждовать.
Тем не менее, ради своих детей экс-супруги поддерживают отношения, вероятно, руководствуясь фразой: худой мир лучше доброй ссоры. Так вот, общую дочь Эмилию Владимир и Елена вместе отвели сегодня в школу. Девочка пошла во второй класс.
Об этом Остапчук рассказал на странице в Instagram. Он запостил фотографии с дочкой, которую держит на руках. Семья позирует возле школы.
Кроме того, в сторис своего фотоблога Остапчук засветил и бывшую жену. Учительница устроила родителям экскурсию по школе, тогда же Владимир и показал Елену.
Примечательно, что во второй класс Войченко повела Эмилию в красивом платье изумрудного цвета и выглядела в нем фантастически.
Напомним, буквально несколько месяцев назад Владимир Остапчук обвинял экс-жену в том, что она без его ведома вывезла детей в Умань. Женщина, в свою очередь, ответила бывшему и попросила его прекратить врать. Также она обвинила экса в пиаре на семье.
Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко были вместе 15 лет. В октябре 2019-го пара объявила о разводе. В 2020 ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк.
После развода Остапчук и Войченко устроили настоящую войну за двух совместных малолетних детей. Остапчук обвиняет бывшую в том, что она не дает ему видеться с сыном и дочерью. Елена, в свою очередь, заявляет, что Владимир не платит алименты.