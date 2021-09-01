Экс-жена Остапчука в изумрудном платье с бывшим отвела дочь в школу

Экс-жена Остапчука в изумрудном платье с бывшим отвела дочь в школу

Несмотря на вражду эксы пытаются поддерживать связь.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его экс-жена Елена Войченко не прекращают враждовать.

Тем не менее, ради своих детей экс-супруги поддерживают отношения, вероятно, руководствуясь фразой: худой мир лучше доброй ссоры. Так вот, общую дочь Эмилию Владимир и Елена вместе отвели сегодня в школу. Девочка пошла во второй класс.

Владимир Остапчук с дочкой / instagram.com/vova_ostapchuk

Об этом Остапчук рассказал на странице в Instagram. Он запостил фотографии с дочкой, которую держит на руках. Семья позирует возле школы.

Дочь Владимира Остапчука и Елены Войченко / instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, в сторис своего фотоблога Остапчук засветил и бывшую жену. Учительница устроила родителям экскурсию по школе, тогда же Владимир и показал Елену.

Елена Войченко с дочкой / instagram.com/vova_ostapchuk

Примечательно, что во второй класс Войченко повела Эмилию в красивом платье изумрудного цвета и выглядела в нем фантастически.

instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, буквально несколько месяцев назад Владимир Остапчук обвинял экс-жену в том, что она без его ведома вывезла детей в Умань. Женщина, в свою очередь, ответила бывшему и попросила его прекратить врать. Также она обвинила экса в пиаре на семье.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко были вместе 15 лет. В октябре 2019-го пара объявила о разводе. В 2020 ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк.

После развода Остапчук и Войченко устроили настоящую войну за двух совместных малолетних детей. Остапчук обвиняет бывшую в том, что она не дает ему видеться с сыном и дочерью. Елена, в свою очередь, заявляет, что Владимир не платит алименты.

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