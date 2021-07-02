Экс-жена Остапчука ответила на его обвинения: "Хватит врать"

Елена Войченко заявила, что бывший пиарится на семье.

Экс-супруга ведущего Владимира Остапчука Елена Войченко отреагировала на его обвинения, что она вывезла детей без его ведома в Умань.

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В сторис своей страницы в Instagram женщина ответила бывшему и попросила его прекратить врать. Также она, в свою очередь, обвинила экса в пиаре на семье.

"К сожалению, меня и моих детей уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичное обсуждение лжи бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать!" — написала Войченко.

instagram.com/olenavoychenko

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На чьей же стороне правда, непонятно.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко были вместе 15 лет. В октябре 2019-го пара объявила о разводе. В 2020-м ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк.

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После развода с Остапчуком и Войченко устроили настоящую войну за двух совместных малолетних детей. Остапчук обвиняет бывшую в том, что она не дает ему видеться с сыном и дочерью. Елена, в свою очередь, заявляет, что Владимир не платит алименты.

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