В России восьмилетний мальчик спрятался в советском холодильнике и умер

Малыш не знал, что такие холодильники можно открыть только снаружи.

В ночь на пятницу, 2 июля, в российской Башкирии трагически погиб 8-летний мальчик, который играл в прятки во дворе частного дома со своими сестрами. Как сообщает издание "Фонтанка", его тело нашли в старом холодильнике "Мир", который стоял у сарая.

Поиски мальчика, пропавшего во время игры в прятки со своими сестрами, начались вечером 1 июля. Только поздно ночью его родители догадались заглянуть в старый советский холодильник, который за ненадобностью стоял у хозяйственных построек. В нем они и обнаружили бездыханное тело своего сына.

Выбирая место для того, чтобы спрятаться, мальчик не знал, что холодильники такой системы имеют односторонний затвор, который открывается только снаружи. Он не смог выбраться из этой ловушки и задохнулся.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опросили родных погибшего мальчика.

Напомним, что ранее в российском городе Братске (Иркутская область) 16-летняя девушка вонзила в сердце 14-летнего подростка нож-"бабочку". Убийство произошло среди бела дня и в людном месте — у здания драматического театра.

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