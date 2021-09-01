Северная Корея отказалась принять около 3 млн доз COVID-вакцины

Официально в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.
Северная Корея отказалась от получения около 3 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Вакцины должны были доставить в рамках международной инициативы COVAX. Власти Северной Кореи заявили, что вакцины нужно предоставить тем "странам, которые больше в этом нуждаются".
В июле Северная Корея отказалась препарата AstraZeneca из-за угрозы возникновения побочных эффектов у пациентов. В свою очередь в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации (GAVI) заявляли, что в Северной Корее есть проблемы с электричеством и нет достаточного количества складов с необходимыми условиями хранения препаратов.
Официально в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Ее границы остаются закрытыми.
Ранее сообщалось, что Северная Корея могла восстановить работу реактора для производства плутония.