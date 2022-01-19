Макрон призывает ЕС к "откровенному диалогу с Россией"

Макрон заверил, что Франция вместе с Германией хочет политического разрешения конфликта между Россией и Украиной.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европейского Союза в ближайшие недели разработать предложения по новому соглашению о безопасности с Россией.
Об этом сообщает Reuters.
Макрон считает, что ЕС должен вернуться к "откровенному диалогу" с Москвой.
"Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности, в диалоге с Россией. Мы должны создать общее видение, новый порядок безопасности и стабильности для Европы", — сказал он.
На фоне стягивания российской армии к границам Украины президент Франции не объяснил, в чем именно будет заключаться "новый порядок стабильности и безопасности", но сказал, что он должен помочь Европе защитить свои интересы.
Макрон заверил, что Франция вместе с Германией хочет продолжить поиск политического разрешения конфликта между Россией и Украиной. По его словам, "этот конфликт остается источником напряженности на континенте".
Ранее Владимир Зеленский обсудил следующие шаги в рамках нормандского формата с советниками глав Франции и Германии.
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