Путін привітав Макрона з днем народження і поговорив з ним про Україну

Путін привітав Макрона з днем народження і поговорив з ним про Україну

Господар Кремля висунув умову для проведення зустрічі у нормандському форматі.

У вівторок, 21 грудня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном, який сьогодні відзначає свій день народження. Під час бесіди Путін висунув умову для проведення зустрічі у нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомили на офіційному сайті російського президента.

Судячи з повідомлення, господар Кремля у розмові з французьким президентом, вкотре переклав вину на зволікання у проведенні переговорів у нормандському форматі на українську владу.

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"Президент Росії підкреслив, що від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в нормандському форматі", - повідомили у пресслужбі Путіна.

Водночас Путін не конкретизував, яких саме кроків від Києва він очікує.

Ще однією темою розмови стали так звані “гарантії безпеки”, яких Путін вимагає від США та НАТО. У повідомленні Кремля йдеться про те, що французька сторона, як учасник Альянсу, також отримала так звані “проєкти договору”.

Про реакцію Макрона на привітання у пресслужбі Кремля не повідомили, зауваживши лише, що французький президент поцікавився ситуацією в африканській країні Малі, куди Росія має намір постачати озброєння та відправити найманців із ПВК “Вагнера”.

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Росія не може "диктувати" НАТО свою позицію щодо регіональної безпеки.

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