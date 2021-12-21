Путін заявив, що Росія не хоче кровопролиття

Путін заявив, що Росія не хоче кровопролиття

Попри це Москва хоче "ясних, зрозумілих, чітко викладених юридичних гарантій".

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявляє, що Росія виступає проти кровопролиття. Мовляв, вони хочуть вирішувати питання у дипломатичний спосіб з юридично затвердженими гарантіями безпеки.

Про це пише російське інформагентство РБК з посиланням на заяву Путіна на розширеній колегії Міноборони РФ 21 грудня.

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"Збройні конфлікти, кровопролиття – це не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій", — заявив Путін.

За його словами, Росія прагне вирішувати питання політико-демократичними шляхами, проте їй потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".

"Ось у чому сенс наших пропозицій, викладених на папері та спрямованих до Брюсселя та Вашингтона", — підкреслив Путін і висловив сподівання, що Москва отримає на них відповідь.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Так, Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

Натомість країни-союзники по НАТО поки що так і не дійшли згоди щодо переговорів з РФ, яка вимагає підписати "договір", який Кремль називає "гарантіями безпеки", щодо невступу України до Альянсу.

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