У Польщі в ДТП за добу загинули двоє українців

У Польщі в ДТП за добу загинули двоє українців

В Польщі сталося дві смертельні ДТП, в яких загинули наші земляки.

У Польщі двоє українців в одинь день загинули в ДТП.

Про це повідомляє InPoland.

Так, у Лодзинському воєводстві автомобіль Audi, у якому перебували двоє українців, злетів з дороги та протаранив охоронний екран автомагістралі А2. Після цього в автівку в’їхав Volkswagen Passat, який їхав зустрічною смугою.

В результаті 43-річний пасажир Audi загинув на місці. 39-річного водія літаком доправили до лікарні у Варшаві у важкму стані. Водій Volkswagen потрапив до лікарні у місті Скерневіце.

Ще одна ДТП за участю двох українців сталася того ж дня у Морині Західнопоморського воєводства. Автомобіль Ford, яким кермував 34-річний водій, злетів із дороги і зіткнувся з деревом. В результаті на місці від отриманих травм загинув 50-річний пасажир. Драгер показав, що водій мав у крові 1,9 проміле алкоголю.

Нагадаємо, що українець в Польщі зарізав свого роботодавця. Подія сталася у гуртожитку у місті Тшцянка. 57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.

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