В Польше в ДТП за сутки погибли два украинца

В Польше в ДТП за сутки погибли два украинца

В Польше произошло два смертельных ДТП, в которых погибли наши земляки.

В Польше два украинца в один день погибли в ДТП.

Об этом сообщает InPoland.

Так, в Лодзинском воеводстве автомобиль Audi, в котором находились два украинца, слетел с дороги и протаранил охранный экран автомагистрали А2. После этого в автомобиль въехал Volkswagen Passat, который ехал по встречной полосе.

В результате 43-летний пассажир Audi погиб на месте. 39-летний водитель самолетом доставлен в больницу в Варшаве в тяжелом состоянии. Водитель Volkswagen попал в больницу в городе Скерневице.

Еще одно ДТП с участием двух украинцев произошло в тот же день в Морине Западнопоморского воеводства. Автомобиль Ford, которым управлял 34-летний водитель, слетел с дороги и столкнулся с деревом. В результате на месте от полученных травм погиб 50-летний пассажир. Драгер показал, что водитель имел в крови 1,9 промилле алкоголя.

Напомним, что украинец в Польше зарезал своего работодателя. Событие произошло в общежитии в городе Тшцянка. 57-летний мужчина ударил ножом в живот 72-летнего работодателя. После содеянного он бросил нож и скрылся с места происшествия.

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