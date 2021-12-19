Украинец в Польше зарезал своего работодателя

Украинец в Польше зарезал своего работодателя

Работника задержали и ему грозит пожизненное заключение.

В Польше за убийство будут судить гражданина Украины. Он зарезал мужчину, у которого работал.

Также читайте Мечтал жить во Франции: украинец пешком пересек границу с Польшей и бродил по заснеженным горам и лесам

Об этом сообщает InPoland.

Событие произошло в общежитии в городе Тшцянка. 57-летний мужчина ударил ножом в живот 72-летнего работодателя. После содеянного он бросил нож и скрылся с места происшествия.

Потерпевшего госпитализировали, но от полученных травм мужчина скончался в медучреждении.

По горячим следам через час подозреваемого задержали. Им оказался гражданин Украины. Тест на алкоголь показал 2,6 промилле в крови украинца.

На следующий день прокуратура обвинила мужчину в убийстве. В настоящее время арестован на 3 месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Польше во время языкового экзамена задержали украинца.

Читайте также: