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Украинец в Польше зарезал своего работодателя

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Украинец в Польше зарезал своего работодателя

pixabay.com

Работника задержали и ему грозит пожизненное заключение.

В Польше за убийство будут судить гражданина Украины. Он зарезал мужчину, у которого работал.

Об этом сообщает InPoland.

Событие произошло в общежитии в городе Тшцянка. 57-летний мужчина ударил ножом в живот 72-летнего работодателя. После содеянного он бросил нож и скрылся с места происшествия.

Потерпевшего госпитализировали, но от полученных травм мужчина скончался в медучреждении.

По горячим следам через час подозреваемого задержали. Им оказался гражданин Украины. Тест на алкоголь показал 2,6 промилле в крови украинца.

На следующий день прокуратура обвинила мужчину в убийстве. В настоящее время арестован на 3 месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Польше во время языкового экзамена задержали украинца.

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