Українець в Польщі зарізав свого роботодавця

Заробітчанина затримали і йому загрожує довічне ув’язнення.
У Польщі за вбивство судитимуть громадянина України. Він зарізав чоловіка, у якого працював.
Про це повідомляє InPoland.
Подія сталася у гуртожитку у місті Тшцянка. 57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.
Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.
По гарячих слідах через годину підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле у крові українця.
Наступного дня прокуратура звинуватила чоловіка у вбивстві. Наразі заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що в Польщі під час мовного екзамену затримали українця.
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