Путін заявив, що перелік вимог Росії до США і НАТО не є ультиматумом

Путін заявив, що перелік вимог Росії до США і НАТО не є ультиматумом

Глава Кремля не вважає "гарантії безпеки" ультиматумом.

Президент Росії Володимир Путін 21 грудня заявив, що вимоги Москви до США і НАТО не є ультиматумом.

Про це пише російський "Інтерфакс".

"Ми вже бачимо, що деякі наші недоброзичливці їх інтерпретують як ультиматум з боку Росії. Це ультиматум чи ні? Звичайно, ні", - сказав Путін під час колегії Міноборони.

За його словами, вимоги РФ, які містяться у статтях, зараз обговорюють усі, зокрема Збройні сили РФ.

Крім того, Путін заявив, що мовляв, раніше США, "забезпечуючи нібито свої інтереси та нібито свою безпеку за тисячі кілометрів від своєї національної території, робили жорсткі та яскраві речі без жодної санкції Ради Безпеки ООН". Глава Кремля також звинуватив Штати у тому, що країна начебто перебуває "біля самого порога РФ".

"Але те, що вони зараз роблять на території України або намагаються і планують робити, це ж не за тисячу кілометрів від нашого національного кордону, це біля порога нашого будинку. Вони мають зрозуміти, що нам просто нікуди далі відступати", - висловився Путін.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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