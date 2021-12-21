Найкращий ванільний бісквіт

Не завжди вдається приготувати високий бісквіт для запланового торту чи десерту — але за цим рецептом від кулінарного блогера Дмитра Дорошенка у вас все вийде.

Ванільний бісквіт — основа багатьох святкових тортів та десертів, але спекти гарний високий бісквіт, який не осідає, вдається не завжди. Ділюся з вами рецептом найкращого бісквіта.

Зауважте, що інгредієнти розраховані на форму 20 см. Жовтки потрібно дуже добре збивати, а перемішувати рідку суміш з борошном найкраще руками — так ви відчуватимете всі сухі місця в тісті.

Інгредієнти на форму діаметром 20 см:

5 яєць;

200 г цукру;

200 г борошна;

5 г ванільного цукру;

дрібка солі.

Час приготування: 60 хвилин

Приготування покроково:

1. Білки відокремлюємо від жовтків. Жовтки збиваємо зі 100 г цукру, сюди ж додаємо дрібку солі. В окремій мисці збиваємо білки поступово додаючи ще 100 г цукру та ваніль.

2. У білкову суміш виливаємо жовтки й акуратно перемішуємо, намагаючись не осадити білки. У підготовлену заздалегідь масу просіюємо борошно і також акуратно перемішуємо.

3. Викладаємо тісто у форму діаметром 20 см і відправляємо до попередньо розігрітої духовки. Роз'ємну форму можна не змащувати, а просто вистелити дно пергаментом. В інших випадках змащуйте вершковим маслом тільки дно. Випікаємо за температури 160°C протягом 40 хвилин.

Відеоверсія рецепту:

Веселих вам свят та смачного!

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