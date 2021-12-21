Найкращий ванільний бісквіт

Не завжди вдається приготувати високий бісквіт для запланового торту чи десерту — але за цим рецептом від кулінарного блогера Дмитра Дорошенка у вас все вийде.
Ванільний бісквіт — основа багатьох святкових тортів та десертів, але спекти гарний високий бісквіт, який не осідає, вдається не завжди. Ділюся з вами рецептом найкращого бісквіта.
Зауважте, що інгредієнти розраховані на форму 20 см. Жовтки потрібно дуже добре збивати, а перемішувати рідку суміш з борошном найкраще руками — так ви відчуватимете всі сухі місця в тісті.
Інгредієнти на форму діаметром 20 см:
- 5 яєць;
- 200 г цукру;
- 200 г борошна;
- 5 г ванільного цукру;
- дрібка солі.
Час приготування: 60 хвилин
Приготування покроково:
1. Білки відокремлюємо від жовтків. Жовтки збиваємо зі 100 г цукру, сюди ж додаємо дрібку солі. В окремій мисці збиваємо білки поступово додаючи ще 100 г цукру та ваніль.
2. У білкову суміш виливаємо жовтки й акуратно перемішуємо, намагаючись не осадити білки. У підготовлену заздалегідь масу просіюємо борошно і також акуратно перемішуємо.
3. Викладаємо тісто у форму діаметром 20 см і відправляємо до попередньо розігрітої духовки. Роз'ємну форму можна не змащувати, а просто вистелити дно пергаментом. В інших випадках змащуйте вершковим маслом тільки дно. Випікаємо за температури 160°C протягом 40 хвилин.
Відеоверсія рецепту:
Веселих вам свят та смачного!
Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com
Читайте також: