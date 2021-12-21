Лучший ванильный бисквит

Не всегда удается приготовить высокий бисквит для запланированного торта или десерта, но по этому рецепту от кулинарного блогера Дмитрия Дорошенко у вас все получится.
Ванильный бисквит — основа многих праздничных тортов и десертов, но испечь хороший высокий бисквит, который не оседает, удается не всегда. Делюсь с вами рецептом лучшего бисквита.
Заметьте, что ингредиенты рассчитаны на форму 20 см. Желтки нужно очень хорошо взбивать, а перемешивать жидкую смесь с мукой лучше всего руками — так вы будете чувствовать все сухие места в тесте.
Ингредиенты на форму диаметром 20 см:
- 5 яиц
- 200 г сахара
- 200 г муки
- 5 г ванильного сахара
- щепотка соли
Время приготовления: 60 минут
Приготовление пошагово:
1. Белки отделяем от желтков. Желтки взбиваем со 100 г сахара, сюда же добавляем щепотку соли. В отдельной миске взбиваем белки, постепенно добавляя еще 100 г сахара и ваниль.
2. В белковую смесь выливаем желтки и аккуратно перемешиваем, стараясь не осадить белки. В подготовленную заранее массу просеиваем муку и аккуратно перемешиваем.
3. Выкладываем тесто в форму диаметром 20 см и отправляем к предварительно разогретую духовку. Разъемную форму можно не смазывать, а просто выстелить дно пергаментом. В других случаях смазывайте сливочным маслом только дно. Выпекаем при температуре 160°C в течение 40 минут.
Видеоверсия рецепта:
Веселых вам и вкусных праздников!
Больше рецептов ищите на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com
Читайте также:
- Нежный кекс с тыквенным пюре и изюмом
- Американская классика: булочки синнабон
- Торт "Павлова": история знаменитого десерта и рецепт
- 3 лучших новогодних закуски из рыбы
- Быстрые куриные котлеты на новогодний стол
Больше рецептов читайте в разделе "Кухня".