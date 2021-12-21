Лучший ванильный бисквит

Не всегда удается приготовить высокий бисквит для запланированного торта или десерта, но по этому рецепту от кулинарного блогера Дмитрия Дорошенко у вас все получится.

Ванильный бисквит — основа многих праздничных тортов и десертов, но испечь хороший высокий бисквит, который не оседает, удается не всегда. Делюсь с вами рецептом лучшего бисквита.

Заметьте, что ингредиенты рассчитаны на форму 20 см. Желтки нужно очень хорошо взбивать, а перемешивать жидкую смесь с мукой лучше всего руками — так вы будете чувствовать все сухие места в тесте.

Ингредиенты на форму диаметром 20 см:

5 яиц

200 г сахара

200 г муки

5 г ванильного сахара

щепотка соли

Время приготовления: 60 минут

Приготовление пошагово:

1. Белки отделяем от желтков. Желтки взбиваем со 100 г сахара, сюда же добавляем щепотку соли. В отдельной миске взбиваем белки, постепенно добавляя еще 100 г сахара и ваниль.

2. В белковую смесь выливаем желтки и аккуратно перемешиваем, стараясь не осадить белки. В подготовленную заранее массу просеиваем муку и аккуратно перемешиваем.

3. Выкладываем тесто в форму диаметром 20 см и отправляем к предварительно разогретую духовку. Разъемную форму можно не смазывать, а просто выстелить дно пергаментом. В других случаях смазывайте сливочным маслом только дно. Выпекаем при температуре 160°C в течение 40 минут.

Видеоверсия рецепта:

Веселых вам и вкусных праздников!

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