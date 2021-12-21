В Сумской области мать через суд вынудила дочь помогать ей деньгами

Женщина потребовала от дочери алиментов на ее содержание.

В Сумах городской апелляционный суд оставил без изменений решение Середино-Будского районного суда, который принял решение о взыскании с дочери алиментов на содержание матери.

Об этом говорится на сайте суда.

В сентябре этого года в Середино-Будский районный суд Сумской области с иском к собственной дочери о взыскании алиментов на свое содержание обратилась 56-летняя женщина. Она сообщила, что является инвалидом ІІІ группы, не работает, постоянно лечится в стационаре медучреждений и получает 2100 гривен пенсии по инвалидности, которых ей на жизнь и лечение не хватает.

Женщина в исковом заявлении рассказала, что других доходов у нее нет, а ее 33-летняя дочь работает, зарабатывает только на себя, поэтому имеет возможность оказывать ей финансовую помощь. Женщина просила суд взыскать со своей дочери алименты в размере 1/4 части всех видов ее заработка ежемесячно.

В октябре этого года суд первой инстанции частично удовлетворил иск матери и обязал дочь ежемесячно отчислять в пользу нетрудоспособной матери алименты в размере 1/6 доли от ее заработка.

Истец с таким решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в Сумской апелляционный суд и снова просила коллегию судей апелляционного суда взыскать с дочери в пользу алименты в размере 1/4 части всех видов ее заработка ежемесячно.

Дочь женщины попросила суд оставить решение суда первой инстанции без изменений, аргументируя это тем, что ее матери 56 лет, а в заключении МСЭК указано, что ей не запрещено работать.

"Рассмотрев материалы дела, коллегия судей гражданской палаты Сумского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу истицы", — сообщают в суде.

Следует отметить, что ст. 51 Конституции Украины предусмотрено, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. В Семейном Кодексе Украины, а именно ч. 1 ст. 202, предусмотрено, что совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи.

"Анализ данной нормы свидетельствует о том, что необходимым условием для возникновения долга совершеннолетних детей содержать своих родителей является наличие двух обязательных оснований — нетрудоспособность родителей и потребность в материальной помощи. Нетрудоспособными считается родитель, достигший общего пенсионного возраста или являющийся инвалидом I, II или III группы. Положениями статьи 205 СК Украины закреплено, что суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме или в доле от заработка с учетом материального и семейного положения сторон", — объясняют на странице суда.

Напомним, что с 1 декабря 2021 года в Украине произошел рост прожиточного минимума для детей, что привело к ряду других изменений. В частности, увеличился размер алиментов, как максимальных, так и минимальных.

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