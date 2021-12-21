В Запорожье минимальные осадки спровоцировали аномально большое количество аварий

Сложнее всего было на трассах, где на обочинах останавливались грузовики, которые не могли преодолеть скользкие подъемы.

Гололедица сковала дороги Украины. Из-за сильных снегопадов и резкого похолодания дороги стали ледяными. И просто аномальное количество ДТП для Запорожья произошло утром – фактически за три часа, с 7 до 10, в городе произошло почти три десятка дорожно-транспортных происшествий.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Причем, настоящего обильного многочасового снегопада в течение суток не было, ночью выпало несколько сантиметров в самом городе, в области заснежило больше. Но дело в том, что ночью и даже сейчас в регионе стремительно снижается температура, утром столбики термометров опустились до отметки в -7, поэтому дороги превратились в катки, и очень не повезло тем, кто до сих пор не заменил зимнюю резину.

Сложнее всего было на трассах, где на обочинах останавливались грузовики, которые не могли преодолеть скользкие подъемы.

В областном центре утром главные автодороги были просто красными из-за пробок. Ведь в узких местах, особенно на подъездах к мостам и подъемам, было сразу несколько серьезных ДТП. Сейчас в городе работает снегоуборочная техника, дороги посыпают специальной смесью, в городе надеются, если не будет новых осадков, Запорожье уже после обеда войдет в привычный ритм жизни.

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