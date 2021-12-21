У Запоріжжі мінімальні опади спровокували аномально велику кількість аварій

Найскладніше було на трасах, де на узбіччі зупинялися вантажівки, які були не в змозі здолати слизькі підйоми.

Ожеледиця скувала дороги України. Через сильні снігопади та різке похолодання шляхи стали стали крижаними. І просто аномальна кількість ДТП для Запоріжжя сталася зранку – фактично за три години, з 7-ї до 10-ї, у місті сталося майже три десятки дорожньо-транспортних пригод.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Причому, справжнього рясного багатогодинного снігопаду протягом доби не було, уночі випало кілька сантиметрів опадів у самому місті, в області засніжило більше. Але справа у тому, що уночі та навіть зараз у регіоні стрімко знижується температура, вранці стовпчики термометрів знизилися до позначки у -7, тож дороги перетворилися на ковзанки, і дуже не пощастило тим, хто досі не дістав зимову гуму.

Найскладніше було на трасах, де на узбіччі зупинялися вантажівки, які були не в змозі здолати слизькі підйоми.

В обласному центрі вранці головні автодороги були просто червоні через затори. Адже у вузеньких місцях, особливо на під’їздах до мостів та на підйомах, було одразу кілька серйозних ДТП. Зараз у місті працює снігоприбиральна техніка, дороги посипають спеціальною сумішшю, у місті сподіваються, якщо не буде нових опадів, Запоріжжя вже по обіді увійде до звичного ритму життя.

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