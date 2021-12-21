Негода не вплинула: в "УЗ" повідомили про затримку низки потягів у напрямку до Закарпаття

Негода не вплинула: в "УЗ" повідомили про затримку низки потягів у напрямку до Закарпаття

"Укрзалізниця" попередила про затримку п'яти поїздів.

В Україні вирує негода, багато доріг скували затори, але станом на зараз, 21 грудня, затримок пасажирських поїздів не зафіксовано. "Укрзалізниця" працює в штатному режимі попри негоду. Утім, є затримки, які пов'язані із ДТП і загорянням локомотива вантажного поїзда.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Так, кажуть, що наразі відстають від графіка на 2:45 години поїзд №96 "Київ — Рахів", на понад півтори години №125 "Рахів — Миколаїв", №15 "Харків – Рахів" та №7/8 "Київ – Чернівці" та на 40 хв поїзд № 701 "Чернівці – Львів". Але затримки пов’язані не з негодою, а з ліквідацією наслідків загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні "Бурштин — Букачівці".

Уточнюється, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини інциденту встановлюються.

Також на рух поїздів вплинула ДТП, яка сталася в ніч проти 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ. Водій автівки зіткнувся з переїзним огородженням, у результаті чого травм кермувальник та три пасажир постраждали. Їх госпіталізували

"АТ "Укрзалізниця" вживає всіх заходів, щоб у найкоротші терміни ліквідувати наслідки снігової негоди. Зокрема, залізничники очищають від снігу вокзали, станції, колії та платформи", - сказали в пресслужбі.

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