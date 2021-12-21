Путин заявил, что Россия не хочет кровопролития

Несмотря на это, Москва хочет "ясных, понятных, четко изложенных юридических гарантий".

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявляет, что Россия выступает против кровопролития. Мол, они хотят решать вопрос дипломатическим способом с юридически утвержденными гарантиями безопасности.

Об этом пишет российское информагентство РБК со ссылкой на заявление Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ 21 декабря.

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"Вооруженные конфликты, кровопролитие – это не наш выбор, мы не хотим такого развития событий", — заявил Путин.

По его словам, Россия стремится решать вопросы политико-демократическими путями, однако ей нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии".

"Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон", — подчеркнул Путин и выразил надежду, что Москва получит на них ответ.

Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Так, Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

В то же время страны-союзники по НАТО пока так и не пришли к согласию по поводу переговоров с РФ, которая требует подписать "договор", который Кремль называет "гарантиями безопасности", по поводу невступления Украины в Альянс.

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