Встреча советников "нормандской четверки": о чем будут говорить представители стран

Встреча советников "нормандской четверки": о чем будут говорить представители стран

В последний раз "нормандская четверка" собиралась зимой 2019-го на уровне лидеров четырех стран.

Встреча советников "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже: представители Украины, Германии, Франции и России встретятся после обеда в Елисейском дворце.

Детальнее — в сюжете ТСН.Ранок 26 января.

Лидеры Германии и Франции приветствуют переговоры в Нормандском формате на уровне советников. Франция похвалила Украину за то, что Киев пошел навстречу Москве и сделал возможными Нормандские переговоры на уровне советников.

Накануне украинское правительство отозвало законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Документ регулирует госуправление на оккупированных территориях на Востоке и Крыму, но не нравится России.

Комментарий президента Франции Эмануэля Макрона прозвучал накануне в Берлине после его встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем: "Я думаю, что следующая встреча внешнеполитических советников и перспектива следующей встречи в Нормандском формате, которую уже будет готовить Германия, даст новые положительные ожидания и позволит достичь результатов. Поэтому хорошо, что Киев сделал жест доброй воли по закону, который так критиковала Россия".

Президент Франции планирует телефонный разговор с Путиным в эту пятницу

Политические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России соберутся сегодня после обеда в Елисейском дворце. От Украины будет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. От России – заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак. На переговоры было выделено несколько часов. Совместной пресс-конференции участников не будет.

По сообщениям зарубежных СМИ, на встрече Киев могут подталкивать к прямым переговорам с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР". Но Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.

В последний раз Нормандская четверка собиралась зимой 2019 года на уровне лидеров четырех стран. Сегодняшнюю встречу приветствует и Берлин. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц сказал: хорошо, что переговоры проходят. Вместе с Парижем он призвал Россию к деэскалации. Оба лидера снова повторили: в случае нового вторжения в Украину цена для России будет высокой. Впрочем, какой именно – не уточнили.

Президент Франции Эмануэль Макрон планирует разговор по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу. Французский лидер надеется услышать объяснения, какие намерения у Москвы насчет Украины. К слову, накануне Макрон заявил, что не все дипломатические средства использованы.