Одесскую область непогода накроет с новой силой

Синоптики обещают ухудшение погодных условий.

Сегодня, 26 января, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

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На территории региона сохранится гололедица, ночью без осадков, утром и днем — небольшой снег. Ветер прогнозируют ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

В Одессе температура будет ночью около 6-8°С мороза, днем около 0°С.

В области следует ожидать ночью 6-11 °С мороза, днем от 3 °С мороза до 2 тепла. На дорогах области видимость во время снега не более одного-двух километров.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, 26 января в большинстве областей ожидается небольшой снег, только ночью на юго-востоке страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом в западной и северной части на северо-западный, 7-12 м/с.

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