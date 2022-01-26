Одеську область негода накриє з новою силою

Синоптики обіцяють погіршення погодних умов.

Сьогодні, 26 січня, в Одесі та області оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

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На території регіону збережеться ожеледиця, вночі буде без опадів, вранці та вдень – невеликий сніг. Вітер прогнозують вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

В Одесі температура становитиме вночі близько 6-8°С морозу, вдень близько 0°С.

В області слід очікувати вночі 6-11°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2° тепла. На автошляхах області видимість під час снігу не більше одного-двух км.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 26 січня у більшості областей очікується невеликий сніг, лише вночі на південному сході країни без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом у західній та північній частині на північно-західний, 7-12 м/с.

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