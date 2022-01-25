У МОЗ прогнозують високі цифри COVID-заражень: до 60 тисяч щодоби

В країні нова хвиля коронавірусу.

В Україні за добу можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус.

Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 січня.

За його словами, цих показників країна досягне вже найближчими тижнями. У середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було за попередньої хвилі восени.

"Статистика показує, що вакцинація працює і проти "Омікрону". Це один із фейків, які треба розвінчувати. Тому і запущена бустерна доза (третє COVID-щеплення - Ред.). Показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", - каже очільник МОЗ.

Слід зауважити, що кількість недужих зростає вже третій тиждень поспіль. За минулу добу зафіксували понад 19 тисяч нових випадків COVID-19, з яких лише на Львівщині понад дві тисячі. Почала рости й кількість шпиталізованих. До лікарень із ускладненнями потрапили майже шість тисяч людей. Але їхня кількість не зростатиме так стрімко, заспокоюють у МОЗ. Штам "Омікрон" хоч і заразніший, ніж "Дельта", але протікає набагато легше.

Як повідомлялося, Івано-Франківська область першою від 24 січня потрапила до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені. Шириться штам "Омікрон".

Слідом за Прикарпаттям до "червоної" зони карантину можуть увійти Рівненська і Львівська області: в регіонах фіксують різке зростання кількості хворих на коронавірус.

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