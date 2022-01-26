Наталія просить допомогти їй здолати рак шлунку

Жінка має розпочати нове лікування, яке коштує вкрай дорого.

36-річна Пушкаренко Наталія просить допомогти їй із закупівлею препаратів на боротьбу із онкологією, яку в неї виявили наприкінці осені 2021 року.

«Наприкінці серпня у мене в шлунку почали з'являтися спазми, пила пігулки від болю в животі і до лікаря не зверталася, оскільки працювала практично без вихідних. На початку жовтня у мене була проставлена ​​відпустка. Як пішла у відпустку, так відразу пішла до лікаря перевіряться», - розповідає жінка.

Найперші ж дослідження показали, що є справжній привід турбуватись. Знадобилось біопсія матеріалів зі шлунку, щоб підтвердити, або ж спростувати найгірші побоювання.

«Прийшла відповідь з Києва, в якому було сказано, що у мене рак шлунку 4-ї стадії з метастазами в печінку», - додає Наталія.

Відтоді вона почала лікування і вже встигла пройти 4 хіміотерапії, також був встановлений порт, а ще лікарі наполягають на додаткові імунотерапії, яка допоможе організму жінки самостійно розпізнавати нездорові клітини і боротися із ними. Та вартість такого лікування понад 200 тисяч гривень.

«У мене таких грошей немає, звернеться нема до кого, я сирота. Працюю в супермаркеті. Тож і прошу, допоможіть, будь ласка», - закликає Наталія.

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ПриватБанк 5168 7451 1213 3332

ПУШКАРЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА