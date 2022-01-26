Наталья просит помочь ей преодолеть рак желудка

Женщина должна начать новое лечение, которое стоит очень дорого.

36-летняя Пушкаренко Наталья просит помочь ей из закупкой препаратов на борьбу с онкологией, которую у нее обнаружили в конце осени 2021 года.

«В конце августа у меня в желудке начали появляться спазмы, пила таблетки от боли в животе и к врачу не обращалась, поскольку работала практически без выходных. В начале октября у меня был проставлен отпуск. Как ушла в отпуск, так сразу пошла к врачу проверяться», – рассказывает женщина.

Самые первые исследования показали, что есть настоящий повод беспокоиться. Понадобилась биопсия материалов из желудка, чтобы подтвердить, или опровергнуть худшие опасения.

«Пришел ответ из Киева, в котором было сказано, что у меня рак желудка 4-й стадии с метастазами в печень», – добавляет Наталья.

С тех пор она начала лечение и уже успела пройти 4 химиотерапии, также был установлен порт, а еще врачи настаивают на дополнительных иммунотерапиях, которые помогут организму женщины самостоятельно распознавать нездоровые клетки и бороться с ними. Но стоимость такого лечения более 200 тысяч гривен.

«У меня таких денег нет, обратится не к кому, я сирота. Работаю в супермаркете. Так что и прошу, помогите, пожалуйста», — призывает Наталья.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7451 1213 3332

ПУШКАРЕНКО НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА