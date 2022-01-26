Народные приметы, обряды и обычаи 26 января 2022

Прекратится к вечеру снег — погода улучшится.

26 января церковь и верующие чтят память мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского, преподобного Иакова, епископа Низыбийского.

26 января: украинские народные приметы

Прекратится к вечеру снег — погода улучшится.

Если к вечеру снегопад прекращается, а небо не прояснилось, то на следующий день будет падать снег.

Появляются у солнца или луны радужные круги — в ближайшие сутки погода ухудшится.

26 января: церковный праздник

Святые мученики Ермил и Стратоник, по происхождению славяне, жили в начале IV века, при гонителе христиан императору Ликинии, и были друзьями. Святой Ермил служил диаконом в городе Сингидон (Билград). Осужденный Ликинием на заключение он был жестоко измучен во имя Христово, но остался непреклонен. Святой Стратоник был тюремным смотрителем и тайным христианином. Видя страшные мучения своего друга, он не мог удержаться от слез и проявил себя христианином. Его также подвергли мучениям. После пыток мучеников зашили в сети и бросили в Дунай. Тела святых на третий день были найдены христианами на берегу реки и похоронены у Сингидона.

Также читайте Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака по картам Таро

26 января: народные традиции

Сейчас в этот период были сильные морозы, поэтому люди пытались предсказать погоду.

26 января: что нельзя делать

Засыпать с кошкой.

Обижать кошек.

Работать.

26 января: что следует делать

Наблюдать за природой.

Читайте также:

В харьковском зоопарке показали, как обезьянки забавляются в снегу