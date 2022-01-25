Курс долара і євро на 26 січня: валюта дорожчає

Курс долара і євро на 26 січня: валюта дорожчає

Вартість долара - 28,7 грн, євро - 32,3 грн.

У середу, 26 січня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 26 січня:

Долар США – 28,66 грн (плюс 29 коп.).

Євро – 32,30 грн (плюс 25 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 25 січня:

Долар США – 28,50/28,85 грн.

Євро – 32,10/32,55грн.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Скільки коштуватиме національна валюта цього року - у матеріалі.

Зростання курсу долара – як реагуватиме Нацбанк та чого чекати від цін в Україні | Новини тижня

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