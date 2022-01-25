Курс доллара и евро на 26 января: валюта дорожает

Стоимость доллара – 28,7 грн, евро – 32,3 грн.

В среду, 26 января, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 26 января:

Доллар США – 28,66 грн (плюс 29 коп.).

Евро – 32,30 грн (плюс 25 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 25 января:

Доллар США – 28,50/28,85 грн.

Евро – 32,10/32,55грн.

Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Сколько будет стоить национальная валюта в этом году — в материале.

Рост курса доллара – как будет реагировать Нацбанк и чего ждать от цен в Украине | Новости недели

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