Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 24 тисячі.

В Україні станом на ранок 26 січня 2022 року зафіксовано 24 321 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померла 141 людина, 5 514 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 073 особи, а 81 736 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 913 809 осіб;

одужало – 3 596 715 осіб;

летальних випадків – 99 584;

проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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