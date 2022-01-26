Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 24 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 26 января 2022 года зафиксировано 24 321 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умер 141 человек, 5 514 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 073 человека, а 81 736 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 913 809 человек;
- поправилось – 3 596 715 человек;
- летальных исходов – 99 584;
- проведено ПЦР-тестов – 17 661 202.
С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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