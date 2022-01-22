Названа дата встречи "нормандских" советников

Переговоры пройдут в Париже.

Встреча политических советников "нормандской четверки" состоится в среду, 26 января.

Об этом РБК-Украина рассказала Дарья Заровная, спикер главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как известно, Украину на переговорах представит сам Ермак. От России будет заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, со стороны Германии – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, а Франции – советник президента Эммануэль Бонн.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, обсуждается ли сейчас новая "нормандская встреча" на фоне напряженной международной ситуации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с советниками глав Франции и Германии. Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках "нормандского формата".

В ближайшее время состоится новая встреча в Нормандском формате | Новости мира