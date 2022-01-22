Названа дата зустрічі "нормандських" радників

Переговори пройдуть у Парижі.
Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" відбудеться в середу, 26 січня.
Про це РБК-Україна розповіла Дарина Зарівна, спікер голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Як відомо, Україну на переговорах представить сам Єрмак. Від Росії буде заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, з боку Німеччини - радник німецького канцлера Йенс Плетнер, а Франції - радник президента Еммануель Бонн.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба розповів, чи обговорюється наразі нова "нормандська зустріч" на фоні напруженої міжнародної ситуації.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками очільників Франції та Німеччини. Сторони обговорили подальші кроки в межах "нормандського формату".
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