"Формують двосторонній трек" – Кулеба про залучення США до "нормандського формату"

Завдяки ініціативності президента США формується "двосторонній трек діалогу Росії та США".

Можливість залучення США до перемовин у "нормандському форматі" (Україна, Франція, ФРН та Росія), не означає переформатування цього майданчика і про це наразі не йдеться. Білий дім формує двосторонній трек діалогу США - Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на запитання журналістки ТСН.ua.

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За словами Кулеби, наразі не йдеться про переформатування "нормандського формату". Але США завжди були залучені в тій чи іншій мірі до процесу мирного врегулювання війни на Донбасі.

"Зараз не йдеться про переформатування "нормандського формату. Він залишається таким, яким він є. Але ми бачимо, як завдяки ініціативності адміністрації Байдена формується двосторонній трек діалогу Росії і США, мета якого - припинення російської агресії проти України", - пояснив Кулеба.

Крім того, очільник МЗС запевнив, що адміністрація США нічого без відома України з президентом РФ Володимиром Путіним вирішувати не буде.

"Коли буде наступний раунд розмови Байдена-Путіна, то буде і наступний раунд розмови Байдена-Зеленського", - додав Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі "1+1" пояснив, що США готові будуть долучитися до "нормандського формату" у перемовинах з Росією, якщо впливатимуть на ухвалення рішень, а не просто "модеруватимуть процес".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що завдяки США може з'явитися новий майданчик для перемовин із Росією.

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