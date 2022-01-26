Зустріч радників "нормандської четвірки": про що говоритимуть представники країн

Востаннє "нормандська четвірка" збиралася взимку 2019-го на рівні лідерів чотирьох країн.

Зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 26 січня у Парижі: представники України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться пообіді в Єлисейському палаці.

Детальніше - у сюжеті ТСН.Ранок 26 січня.

Лідери Німеччини і Франції вітають переговори в Нормандському форматі на рівні радників. Франція похвалила Україну за те, що Київ пішов назустріч Москві і так зробив можливими Нормандські переговори на рівні радників.

Напередодні український уряд відкликав законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду". Документ регулює держуправління на окупованих територіях на Сході та в Криму, але не подобається Росії.

Коментар президента Франції Емануеля Макрона пролунав напередодні в Берліні, після його зустрічі із німецьким канцлером Олафом Шольцем: "Я думаю, що наступна зустріч зовнішньополітичних радників і перспектива наступної зустрічі у Нормандському форматі, яку вже готуватиме Німеччина, дасть нові позитивні очікування і дозволить досягнути результатів. Тому добре, що Київ зробив жест доброї волі щодо закону, який так критикувала Росія".

Президент Франції планує телефонну розмову з Путіним цієї п'ятниці

Політичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зберуться сьогодні пообіді у Єлисейському палаці. Від України буде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії - заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак. На переговори виділили кілька годин. Спільної пресконференції учасників не буде.

За повідомленнями закордонних ЗМІ, на зустрічі Київ можуть підштовхувати до прямих перемовин з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР". Але Єрмак вже заявив, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде.

Востаннє Нормандська четвірка збиралися взимку 2019 року на рівні лідерів чотирьох країн. Сьогоднішню зустріч вітає і Берлін. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав: добре, що переговори відбуваються. Спільно з Парижем він закликав Росію до деескалації. Обидва лідери знову повторили: в разі нового вторгнення до України ціна для Росії буде високою. Утім, якою саме – не уточнили.

Президент Франції Емануель Макрон планує розмову телефоном із російським президентом Володимиром Путіним в п'ятницю. Французський лідер сподівається почути пояснення, які наміри Москва має щодо України. До слова, напередодні Макрон заявив, що ще не всі дипломатичні засоби використані.