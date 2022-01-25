"План блискавичної війни": Джонсон не виключає наступ Росії на Київ

"План блискавичної війни": Джонсон не виключає наступ Росії на Київ

Лондон підтримує український народ, наголосив прем'єр Британії.

Британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ.

Таку думку він висловив BBC.

За словами Джонсона, Москва підготувала план блискавичної війни.

"Розвідка дуже чітко вказує, що на кордонах України перебуває 60 російських бойових груп. План блискавичної війни, яка може знищити Київ, очевидний для всіх. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічним кроком", - заявив він.

Очільник уряду Великої Британії наголосив, що Лондон підтримує український народ. Крім того, його країна "очолює створення пакету економічних санкцій" проти Росії і постачає Україні оборонну зброю.

До слова, на тлі загрози вторгнення половина співробітників посольства Британії покинуть Київ. Проте близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні.

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії.

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