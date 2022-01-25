130 мільйонів боргу: у Миколаєві відрізають від води цілі багатоповерхівки

130 мільйонів боргу: у Миколаєві відрізають від води цілі багатоповерхівки

З початком пандемії, коли заборонили відключення води, 30% населення міста перестали платити.

Понад 130 мільйонів гривень - такий борг за воду накопичили миколаївці за часи карантину. Тож у місті почали примусове відключення боржників від водопостачання. Із сухими кранами опинилися цілі будинки.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Одна із 9-поверхівок – благополучне ОСББ – з парканом та камерами. Але має найбільший у Миколаєві борг за воду - 283 тисячі гривень. Попереджали, чекали місяць, але ніякої реакції, тож бригада водоканалу перекриває вентель.

Люди кажуть, більшість мешканців будинку платять справно, але страждають через боржників і вони. «Краще було б, щоб кожну квартиру окремо зробили, щоб перекрити можна було окремо. Тим, хто платить і хто не платить», - кажуть сусіди боржників.

Мешканці будинку не мають індивідуального абонування. Гроші сплачують на рахунок ОСББ, а те - водоканалу. Тож боротися з кожним боржником окремо комунальники не можуть. Утім, кажуть, воду б не відрізали, якби голова ОСББ підписала угоду про реструктуризацію.

«Неодноразово ми зверталися до голови ОСББ, попереджали її про необхідність оплатити, або укласти з нами договір реструктуризації, для того, щоб оплачувати ці борги частинами зручними ОСББ, але жодного контакту від голови ми не отримали», - кажуть у місцевому водоканалі.

Сьогодні голови ОСББ немає. Про відключення, каже, вперше чує. А на боржників, мовляв, намагалася вплинути.

«Телефонувала боржникам своїм, а вони мені сказали, що не можуть відключити, бо пандемія. Завтра я приїду, зараз в мене інші справи», - заявляє телефоном голова ОСББ.

Люди дивуються діям голови і міркують, як жити без води.

Таких, як це ОСББ у Миколаєві з десяток. У пандемію, коли позбавляти людей комунальних послуг заборонили, перестали платити 30 відсотків абонентів. Борг за воду у місті перевищив 130 мільйонів гривень

«Розхолодження наших абонентів призвело до цієї ситуації, ми не можемо своєчасно оплачувати наші борги за електроенергію. Ми можемо перейти на постачальника останньої надії. Що це означає – що електроенергія для нас подорожчає іще майже наполовину, може призвести до зупинки підприємства», - пояснює директор КП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко.

Тож розпочали рейди з відключення. Тепер, кажуть, аби воду знову дали – треба не лише погасити борг, але й оплатити роботу аварійної бригади.

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