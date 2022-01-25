Ілона Гвоздьова нарешті змогла прилетіти з Грузії до України

Ілона Гвоздьова нарешті змогла прилетіти з Грузії до України

Зірка понад тиждень тому мала повернутися.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова ще минулого року поїхала до Грузії.

Там знаменитість працювала хореографинею-постановницею на "Танцях з зірками". Та коли шоу закінчилося, танцівниця не змогла повернутися до України. За добу до вильоту до Києва артистка отримала позитивний тест на COVID-19.

До слова, Ілона понад тиждень була на самоізоляції. Щодня хореографиня розповідала, що сумує за своїми рідними та хоче скоріше повернутися додому. І нарешті Ілона прилетіла до Києва та побачила своїх дітлахів.

Ілона Гвоздьова разом з донькою / instagram.com/ilonagvozdeva

До речі, на самоізоляції Гвоздьова була разом з чоловіком. Хоч у нього був і негативний тест, втім обранець зірки підтримував її.

Ілона Гвоздьова разом з чоловіком повернулась до України / instagram.com/ilonagvozdeva

"Коли ми сиділи в аеропорту, то самі не вірили, що летимо додому", - поділилася Ілона.

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