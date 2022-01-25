Илона Гвоздева наконец-то смогла прилететь из Грузии в Украину

Звезда больше недели назад должна была вернуться.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева еще в прошлом году уехала в Грузию.

Там знаменитость работала хореографом-постановщиком на "Танцах со звездами". Но когда шоу закончилось, танцовщица не смогла вернуться в Украину. За сутки до вылета в Киев артистка получила положительный тест на COVID-19.

К слову, Илона больше недели была на самоизоляции. Каждый день хореограф рассказывала, что скучает по своим родным и хочет поскорее вернуться домой. И наконец-то Илона прилетела в Киев и увидела своих детей.

Илона Гвоздева вместе с дочерью / instagram.com/ilonagvozdeva

Кстати, на самоизоляции Гвоздева была вместе с мужем. Хотя у него был и отрицательный тест, впрочем, избранник звезды поддерживал ее.

Илона Гвоздева вместе с мужем вернулась в Украину / instagram.com/ilonagvozdeva

"Когда мы сидели в аэропорту, то сами не верили, что летим домой", – поделилась Илона.

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