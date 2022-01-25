У Камалії підтвердили флурону: "Погані аналізи, жорстке дихання"

Артистка хворіє вже протягом двох тижнів.

Співачка Камалія продовжує розповідати прихильникам про перебіг своєї хвороби.

Як зізналася артистка, у неї таки діагностували флурону – одночасне захворювання коронавірусом та грипом. Про це артистка розповіла на сторінці в Instagram і поділилася відео, де разом з мамою здає аналізи у лікаря.

"Вже хворію більше двох тижнів, температура не падає нижче 38, погані аналізи, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб унеможливити поразку легень", - поділилася Камалія.

Також виконавиця розповіла, що вона двічі сдавала ПЦР-тест на ковід і він двічі показав негативний результат. Однак у друзів родини, які відпочивали разом з ними у Фінляндії, коронавірус підтвердився. Камалія говорить, що у них такі самі симптоми, як і у неї.

Зазначимо, що два тижні тому Камалія з родиною повернулася з Фінляндії, де проводила відпустку. Про погіршення стану здоров'я артистка розповіла тиждень тому.

Читайте також: