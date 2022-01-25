"Євробачення-2022": учасника нацвідбору LAUD дискваліфікували з конкурсу

Його замінили іншим учасником.

На нацвідборі на "Євробачення-2022" стався перший скандал.

Не встиг оргкомітет відбору оголосити довгоочікувану вісімку фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародній музичній арені, як одного з учасників дискваліфікували.

Не пощастило виконавцю LAUD. Його участь у конкурсі було вирішено припинити через те, що його конкурсна композиція була оприлюднена ще 2018 року:

"Оргкомітет Національного відбору "Євробачення" ухвалив рішення про припинення участі LAUD у відборі, оскільки було виявлено, що заявлена ним для участі пісня "Head Under Water" була оприлюднена 2018 року, що прямо порушує правила", - йдеться в офіційній заяві оргкомітету конкурсу.

Раніше у коментарі MUZVAR продюсер LAUD Ігор Тарнопольський так прокоментував закиди щодо появи конкурсної пісні його підопічного у Мережі 2018 року:

"Автором пісні є голландський сонграйтер Daniel Boting. Пісня була написана в 2018, в тому ж році ми зробили експериментальний запис з LAUD і, коли отримали настільки крутий результат, вирішили відкласти офіційний реліз до виходу альбому. Пісня увійшла до другого повноформатного альбому артиста, який був виданий 18 листопада 2021 року на українському лейблі enjoy records ", - казав Тарнопольський.

Тепер замість LAUD за право представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2022" у Турині, Італія змагатиметься інший учасник Barleben із піснею Hear My Words. Реліз його конкурсної пісні ще не відбувся.

Barleben

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