"Євробачення-2022": фіналісти нацвідбору та їхні пісні

Нацвідбір відбудеться 12 лютого.
Стали відомі імена фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2022".
За право представляти Україну на пісенному конкурсі боротимуться 8 учасників. Редакція сайту ТСН.ua зібрала короткі відомості про усіх учасників, а також пісні, з якими виконавці боротимуться за право представити Україну на "Євробаченні".
Втім, наразі ще не всі артисти оприлюднили свої композиції. Прем'єра треків Alina Pash, KALUSH та WELLBOY відбудеться 11 лютого.
LAUD
Співак та композитор, справжнє ім'я якого Владислав Каращук. Виконавець 2016 року взяв участь у "Голосі країни" та став одним з найяскравіших учасників сезону. 2018 року LAUD взяв участь в національному відборі конкурсу "Євробачення" з композицією Waiting, а 2019-го артист спробував свої сили на нацвідборі із треком "2 дні".
Цього року знаменитість штурмує конкурс з композицією Head Under Water.
CLOUDLESS
Чоловічий гурт, який став популярним після виходу синглу "Між світами". Трек став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу. Минулого року колектив також брав участь у нацвідборі.
Для конкурсу CLOUDLESS підготував англомовний трек All be alright.
Michael Soul
Справжнє ім'я артиста – Михайло Сосунов. Він білоруський співак та автор пісень. У восьмому сезоні українського шоу "Голос країни" виконавець дійшов до півфіналу. 2019-го артист став фіналістом нацвідбору на "Євробачення" від Білорусі.
На українському нацвідборі Michael Soul виступить із піснею Demons.
ROXOLANA
Роксолана Сирота – українська співачка, авторка пісень та учасниця проєкту "Голос країни-9". Також артистка знімалася в серіалі "Черговий лікар". Минулого року виконавиця запустила артпроєкт Ukraine Is, де поєднала сучасну музику та вірші відомих українських поетів.
Спеціально для "Євробачення" ROXOLANA представила англійсько-українську пісню GIRLZZZZ.
Our Atlantic
Our Atlantic – український інді-поп-гурт. Колектив заснували в Умані 2017 року. Вперше вони заявиви про себе після участі в конкурсі Koza Music Battle, після чого гурт виступив на фестивалі "Файне Місто".
12 лютого Our Atlantic заспіває на сцені Нацвідбору пісню "Моя любов". Поки що музиканти не опублікували трек у Мережі.
Alina Pash
Українська співачка, яка у своїх піснях поєднує етнокультуру та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп. Нещодавно артистка стала лауреаткою європейської музичної премії MMEA 2022.
На нацвідборі артистка виконає українськомовну пісню "Тіні забутих предків".
Kalush Orchestra
Kalush Orchestra – новий гурт, створений на початку грудня 2021-го. Колектив створює український реп з акцентом на фольклорні мотиви та автентику.
Конкурсна композиція Kalush Orchestra отримала назву Stefania.
WELLBOY
Антон Вельбой став справжньою сенсацією минулого року. Артист випустив трек "Гуси", який одразу став суперхітом. До слова, відеокліп зібрав понад 18 млн переглядів на YouTube. А кліп на пісню "Вишні" вже переглянули понад 8 мільйонів разів.
Також 24 січня у Києві відбулося жеребкування, під час якого визначився порядок виступів конкурсантів українського нацвідбору. Так, у першій частині шоу виступлять – CLOUDLESS, Michael Soul, LAUD та Our Atlantic, а у другій – Alina Pash, KALUSH Orchestra, ROXOLANA та WELLBOY.
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