"Євробачення-2022": фіналісти нацвідбору та їхні пісні

Нацвідбір відбудеться 12 лютого.

Стали відомі імена фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2022".

За право представляти Україну на пісенному конкурсі боротимуться 8 учасників. Редакція сайту ТСН.ua зібрала короткі відомості про усіх учасників, а також пісні, з якими виконавці боротимуться за право представити Україну на "Євробаченні".

Втім, наразі ще не всі артисти оприлюднили свої композиції. Прем'єра треків Alina Pash, KALUSH та WELLBOY відбудеться 11 лютого.

LAUD

Співак та композитор, справжнє ім'я якого Владислав Каращук. Виконавець 2016 року взяв участь у "Голосі країни" та став одним з найяскравіших учасників сезону. 2018 року LAUD взяв участь в національному відборі конкурсу "Євробачення" з композицією Waiting, а 2019-го артист спробував свої сили на нацвідборі із треком "2 дні".

LAUD / прес-служба каналу "1+1"

Цього року знаменитість штурмує конкурс з композицією Head Under Water.

CLOUDLESS

Чоловічий гурт, який став популярним після виходу синглу "Між світами". Трек став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу. Минулого року колектив також брав участь у нацвідборі.

Cloudless / instagram.com/cloudless.band

Для конкурсу CLOUDLESS підготував англомовний трек All be alright.

Michael Soul

Справжнє ім'я артиста – Михайло Сосунов. Він білоруський співак та автор пісень. У восьмому сезоні українського шоу "Голос країни" виконавець дійшов до півфіналу. 2019-го артист став фіналістом нацвідбору на "Євробачення" від Білорусі.

Michael Soul / instagram.com/soulmichael

На українському нацвідборі Michael Soul виступить із піснею Demons.

ROXOLANA

Роксолана Сирота – українська співачка, авторка пісень та учасниця проєкту "Голос країни-9". Також артистка знімалася в серіалі "Черговий лікар". Минулого року виконавиця запустила артпроєкт Ukraine Is, де поєднала сучасну музику та вірші відомих українських поетів.

ROXOLANA / instagram.com/roxolanas

Спеціально для "Євробачення" ROXOLANA представила англійсько-українську пісню GIRLZZZZ.

Our Atlantic

Our Atlantic – український інді-поп-гурт. Колектив заснували в Умані 2017 року. Вперше вони заявиви про себе після участі в конкурсі Koza Music Battle, після чого гурт виступив на фестивалі "Файне Місто".

Our Atlantic / instagram.com/ouratlanticofficial

12 лютого Our Atlantic заспіває на сцені Нацвідбору пісню "Моя любов". Поки що музиканти не опублікували трек у Мережі.

Alina Pash

Українська співачка, яка у своїх піснях поєднує етнокультуру та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп. Нещодавно артистка стала лауреаткою європейської музичної премії MMEA 2022.

Alina Pash / Lewin

На нацвідборі артистка виконає українськомовну пісню "Тіні забутих предків".

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra – новий гурт, створений на початку грудня 2021-го. Колектив створює український реп з акцентом на фольклорні мотиви та автентику.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Конкурсна композиція Kalush Orchestra отримала назву Stefania.

WELLBOY

Антон Вельбой став справжньою сенсацією минулого року. Артист випустив трек "Гуси", який одразу став суперхітом. До слова, відеокліп зібрав понад 18 млн переглядів на YouTube. А кліп на пісню "Вишні" вже переглянули понад 8 мільйонів разів.

Wellboy / Пресслужба Wellboy

Також 24 січня у Києві відбулося жеребкування, під час якого визначився порядок виступів конкурсантів українського нацвідбору. Так, у першій частині шоу виступлять – CLOUDLESS, Michael Soul, LAUD та Our Atlantic, а у другій – Alina Pash, KALUSH Orchestra, ROXOLANA та WELLBOY.

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