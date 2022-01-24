"Евровидение-2022": финалисты нацотбора и их песни

Нацотбор состоится 12 февраля.
Стали известны имена финалистов нацотбора на "Евровидение-2022".
За право представлять Украину на песенном конкурсе будут сражаться 8 участников. Редакция сайта ТСН.ua собрала краткие сведения обо всех участниках, а также песни, с которыми исполнители будут бороться за право представить Украину на "Евровидении".
Впрочем, пока что не все артисты обнародовали свои композиции. Премьера треков Alina Pash, Kalush и Wellboy состоится 11 февраля.
LAUD
Певец и композитор, настоящее имя которого – Владислав Каращук. Исполнитель в 2016 году принял участие в "Голосі країни" и стал одним из самых ярких участников сезона. В 2018 году LAUD принял участие в национальном отборе конкурса "Евровидение" с композицией Waiting, а в 2019 году артист попробовал свои силы на нацотборе с треком "2 дня".
В этом году знаменитость штурмует конкурс с композицией Head Under Water.
CLOUDLESS
Мужская группа, которая стала популярной после выхода сингла "Між світами". Трек стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и увлекательных шоу. В прошлом году коллектив также участвовал в нацотборе.
Для конкурса CLOUDLESS приготовил англоязычный трек All be alright.
Michael Soul
Настоящее имя артиста – Михаил Сосунов. Он белорусский певец и автор песен. В восьмом сезоне украинского шоу "Голос країни" исполнитель дошел до полуфинала. В 2019 году артист стал финалистом нацотбора на "Евровидение" от Беларуси.
На украинском нацотборе Michael Soul выступит с песней Demons.
ROXOLANA
Роксолана Сирота – украинская певица, автор песен и участница проекта "Голос країни-9". Также артистка снималась в сериале "Дежурный врач". В прошлом году исполнительница запустила арт-проект Ukraine Is, объединив современную музыку и стихи известных украинских поэтов.
Специально для Евровидения ROXOLANA представила английско-украинскую песню GIRLZZZZ.
Our Atlantic
Our Atlantic – украинская инди-поп-группа. Коллектив был основан в Умани в 2017 году. Впервые они заявили о себе после участия в конкурсе Koza Music Battle, после чего группа выступила на фестивале "Файне Місто".
12 февраля Our Atlantic споет на сцене Нацотбора песню "Моя любовь". Пока музыканты не опубликовали трек в Сети.
Alina Pash
Украинская певица, объединяющая в своих песнях этнокультуру и современные мотивы, в частности, хип-хоп. Недавно артистка стала лауреаткой европейской музыкальной премии MMEA 2022 года.
На нацотборе артистка исполнит украиноязычную песню "Тіні забутих предків".
Kalush Orchestra
Kalush Orchestra – новая группа, созданная в начале декабря в 2021-м. Коллектив создает украинский рэп с акцентом на фольклорные мотивы и аутентику.
Конкурсная композиция Kalush Orchestra получила название Stefania.
WELLBOY
Антон Вельбой стал настоящей сенсацией в прошлом году. Артист выпустил трек "Гуси", который сразу стал суперхитом. Кстати, видеоклип собрал более 18 млн просмотров на YouTube. А клип на песню "Вишни" уже просмотрели более 8 миллионов раз.
Также 24 января в Киеве прошла жеребьевка, во время которой определился порядок выступлений конкурсантов украинского нацотбора. Так, в первой части шоу выступят CLOUDLESS, Michael Soul, LAUD и Our Atlantic, а во второй – Alina Pash, KALUSH Orchestra, ROXOLANA и WELLBOY.
Читайте также: