"Евровидение-2022": финалисты нацотбора и их песни

Нацотбор состоится 12 февраля.

Стали известны имена финалистов нацотбора на "Евровидение-2022".

За право представлять Украину на песенном конкурсе будут сражаться 8 участников. Редакция сайта ТСН.ua собрала краткие сведения обо всех участниках, а также песни, с которыми исполнители будут бороться за право представить Украину на "Евровидении".

Впрочем, пока что не все артисты обнародовали свои композиции. Премьера треков Alina Pash, Kalush и Wellboy состоится 11 февраля.

LAUD

Певец и композитор, настоящее имя которого – Владислав Каращук. Исполнитель в 2016 году принял участие в "Голосі країни" и стал одним из самых ярких участников сезона. В 2018 году LAUD принял участие в национальном отборе конкурса "Евровидение" с композицией Waiting, а в 2019 году артист попробовал свои силы на нацотборе с треком "2 дня".

LAUD / пресс-служба канала "1+1"

В этом году знаменитость штурмует конкурс с композицией Head Under Water.

CLOUDLESS

Мужская группа, которая стала популярной после выхода сингла "Між світами". Трек стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и увлекательных шоу. В прошлом году коллектив также участвовал в нацотборе.

Cloudless / instagram.com/cloudless.band

Для конкурса CLOUDLESS приготовил англоязычный трек All be alright.

Michael Soul

Настоящее имя артиста – Михаил Сосунов. Он белорусский певец и автор песен. В восьмом сезоне украинского шоу "Голос країни" исполнитель дошел до полуфинала. В 2019 году артист стал финалистом нацотбора на "Евровидение" от Беларуси.

Michael Soul / instagram.com/soulmichael

На украинском нацотборе Michael Soul выступит с песней Demons.

ROXOLANA

Роксолана Сирота – украинская певица, автор песен и участница проекта "Голос країни-9". Также артистка снималась в сериале "Дежурный врач". В прошлом году исполнительница запустила арт-проект Ukraine Is, объединив современную музыку и стихи известных украинских поэтов.

ROXOLANA / instagram.com/roxolanas

Специально для Евровидения ROXOLANA представила английско-украинскую песню GIRLZZZZ.

Our Atlantic

Our Atlantic – украинская инди-поп-группа. Коллектив был основан в Умани в 2017 году. Впервые они заявили о себе после участия в конкурсе Koza Music Battle, после чего группа выступила на фестивале "Файне Місто".

Our Atlantic / instagram.com/ouratlanticofficial

12 февраля Our Atlantic споет на сцене Нацотбора песню "Моя любовь". Пока музыканты не опубликовали трек в Сети.

Alina Pash

Украинская певица, объединяющая в своих песнях этнокультуру и современные мотивы, в частности, хип-хоп. Недавно артистка стала лауреаткой европейской музыкальной премии MMEA 2022 года.

Alina Pash / Lewin

На нацотборе артистка исполнит украиноязычную песню "Тіні забутих предків".

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra – новая группа, созданная в начале декабря в 2021-м. Коллектив создает украинский рэп с акцентом на фольклорные мотивы и аутентику.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Конкурсная композиция Kalush Orchestra получила название Stefania.

WELLBOY

Антон Вельбой стал настоящей сенсацией в прошлом году. Артист выпустил трек "Гуси", который сразу стал суперхитом. Кстати, видеоклип собрал более 18 млн просмотров на YouTube. А клип на песню "Вишни" уже просмотрели более 8 миллионов раз.

Wellboy / Пресс-служба Wellboy

Также 24 января в Киеве прошла жеребьевка, во время которой определился порядок выступлений конкурсантов украинского нацотбора. Так, в первой части шоу выступят CLOUDLESS, Michael Soul, LAUD и Our Atlantic, а во второй – Alina Pash, KALUSH Orchestra, ROXOLANA и WELLBOY.

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