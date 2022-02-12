"Евровидение-2022": против Alina Pash активисты устроили акцию протеста: видео

Люди пришли с плакатами в Центр культуры и искусства НАУ, где должен пройти финал.

Сегодня, 12 февраля, в Центре культуры и искусства НАУ состоится финал Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2022".

Пока участники оттачивают свои номера на генеральной репетиции шоу, под зданием активисты устроили акцию протеста против финалистки Alina Pash. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале MUZVAR.

Около 30 человек пришли с плакатами и потребовали, чтобы артистка не была представительницей Украины в Италии. Они скандировали "Позор Алине Паш" и "Честный выбор".

Напомним, недавно в Сети появилась информация, что финалистка Нацотбора на "Евровидение" Alina Pash выступала в оккупированном Крыму. Известно, что в 2015 году знаменитость дала концерт на свадьбе украинки. Пользователи вспомнили интервью Паш Екатерине Осадчей, где она сказала, что пересекла границу из России – летела в Крым из Москвы.

Поклонники конкурса возмущались и писали о нарушении правил участия в Национальном отборе. Вскоре знаменитость объяснила, что не летала на полуостров, а ехала автобусом из Украины. А что касается интервью Екатерине Осадчей, она отметила, что оговорилась, потому что не правильно поняла вопрос.

Впрочем, Паш подтвердила, что в Москве она все же была, но за месяц до концерта на пересадке, когда возвращалась из Стамбула. По ее словам, именно эти два события она перепутала.

Также Алина в очередной раз подчеркнула, что всегда считала и считает Крым — Украиной.

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