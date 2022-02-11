"Евровидение-2022": угадайте, кто победит на нацотборе

В финале выступят восемь артистов и коллективов.

Уже в эту субботу, 12 февраля, состоится финал нацотбора на " Евровидение-2022 ", во время которого станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе.

В Национальном отборе за право выступать в Турине будут бороться восемь артистов и коллективов: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2022"

Предлагаем вам угадать, кто станет победителем нацотбора на "Евровидение-2022":

Напомним, в этом году судьями нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Впрочем, и зрители тоже смогут поддержать своих любимцев. После того, как ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко объявят начало голосования, поддержать фаворита можно, отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только раз.

Результаты голосования зрителей (50%) добавят к судейскому (50%) и сформируют рейтинговую таблицу. Если случится такое, что несколько артистов наберут одинаковое количество баллов, победит тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

Финал нацотбора состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18.30 в прямом эфире общественного телеканала UA:ПЕРШИЙ.

Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

Читайте также: