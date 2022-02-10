"Евровидение-2022": порядок выступлений финалистов на нацотборе

Финал конкурса состоится уже в эту субботу.

До Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2022" осталось несколько дней.

Тем временем стало известно, в каком порядке финалисты выйдут на сцену в прямом эфире.

В субботу, 12 февраля, участники выступят так:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben ROXOLANA Kalush Orchestra WELLBOY Alina Pash

instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, сначала вместо Barleben был финалистом певец LAUD. Впрочем, Владислава Каращука (имя LAUD – Ред.) дисквалифицировали. А все потому, что его конкурсная композиция была обнародована еще в 2018 году – это нарушает правила Нацотбора.

Ведущими финала стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Судьи нацотбора – певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало в 18:30. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

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