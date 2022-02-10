"Євробачення-2022": порядок виступів фіналістів на нацвідборі

Фінал конкурсу відбудеться вже цієї суботи.

До Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" залишилося декілька днів.

Тим часом, стало відомо, у якому порядку фіналісти вийдуть на сцену у прямому ефірі.

Тож, у суботу, 12 лютого, учасники виступлять так:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben ROXOLANA Kalush Orchestra WELLBOY Alina Pash

instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, спершу замість Barleben був фіналістом співак LAUD. Втім, Владислава Каращука (ім'я LAUD – Ред.) дискваліфікували. А все тому, що його конкурсна композиція була оприлюднена ще 2018 року – це порушує правила Нацвідбору.

Ведучими фіналу стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Судді нацвідбору – співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок о 18:30. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

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