"Євробачення-2022": порядок виступів фіналістів на нацвідборі

Фінал конкурсу відбудеться вже цієї суботи.
До Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" залишилося декілька днів.
Тим часом, стало відомо, у якому порядку фіналісти вийдуть на сцену у прямому ефірі.
Тож, у суботу, 12 лютого, учасники виступлять так:
- Cloudless
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Barleben
- ROXOLANA
- Kalush Orchestra
- WELLBOY
- Alina Pash
Нагадаємо, спершу замість Barleben був фіналістом співак LAUD. Втім, Владислава Каращука (ім'я LAUD – Ред.) дискваліфікували. А все тому, що його конкурсна композиція була оприлюднена ще 2018 року – це порушує правила Нацвідбору.
Ведучими фіналу стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Судді нацвідбору – співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.
Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок о 18:30. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.
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