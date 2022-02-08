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Короткий тест по Фрейду: що у вас у підсвідомості?

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Короткий тест по Фрейду: що у вас у підсвідомості?

Що приховує вашу підсвідомість?

Загляньте в глибини своєї підсвідомості.

Візьміть ручку та аркуш паперу, увімкніть уяву та вперед!

  1. Ви дивитеся на море. Що відчуваєте?
  2. Ліс. Ви гуляєте, дивитеся під ноги. Що бачите? А відчуваєте? Зафіксуйте враження на папері.
  3. Ви спостерігаєте, як чайки літають над головою. Які почуття відчуваєте?
  4. Ви дивитеся на коней, що біжать. Які емоції викликає картинка?
  5. Ви — у пустелі, перед вами — безкрайня стіна. У ній – невелика дірка. А через отвір можна побачити оазу. Ваші дії?
  6. Блукаючи пустелею, ви раптом знаходите глечик з водою. Що будете робити?
  7. Ви загубилися у лісі вночі. Раптом бачите будинок, у вікнах — світло. Що будете робити?
  8. Ви у тумані і нічого не бачите. Що зробите насамперед?

Що означають ваші відповіді?

  1. Море — ваше ставлення до життя, емоції та бажання.
  2. Ліс — те, як ви ставитеся до своєї сім'ї.
  3. Ваше ставлення до жінок.
  4. Ваше ставлення до чоловіків.
  5. Це ваша стратегія вирішення проблем.
  6. Ось як ви обираєте свого сексуального партнера.
  7. Ваша готовність до шлюбу та створення сім'ї.
  8. Ставлення до смерті.

Також радимо пройти тест, який покаже ваш психологічний стан.

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