Короткий тест по Фрейду: що у вас у підсвідомості?

Загляньте в глибини своєї підсвідомості.
Візьміть ручку та аркуш паперу, увімкніть уяву та вперед!
- Ви дивитеся на море. Що відчуваєте?
- Ліс. Ви гуляєте, дивитеся під ноги. Що бачите? А відчуваєте? Зафіксуйте враження на папері.
- Ви спостерігаєте, як чайки літають над головою. Які почуття відчуваєте?
- Ви дивитеся на коней, що біжать. Які емоції викликає картинка?
- Ви — у пустелі, перед вами — безкрайня стіна. У ній – невелика дірка. А через отвір можна побачити оазу. Ваші дії?
- Блукаючи пустелею, ви раптом знаходите глечик з водою. Що будете робити?
- Ви загубилися у лісі вночі. Раптом бачите будинок, у вікнах — світло. Що будете робити?
- Ви у тумані і нічого не бачите. Що зробите насамперед?
Що означають ваші відповіді?
- Море — ваше ставлення до життя, емоції та бажання.
- Ліс — те, як ви ставитеся до своєї сім'ї.
- Ваше ставлення до жінок.
- Ваше ставлення до чоловіків.
- Це ваша стратегія вирішення проблем.
- Ось як ви обираєте свого сексуального партнера.
- Ваша готовність до шлюбу та створення сім'ї.
- Ставлення до смерті.
Також радимо пройти тест, який покаже ваш психологічний стан.