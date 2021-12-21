Психологічний тест на вигорання: наскільки ви емоційно виснажені

Той, кому загрожує вигоряння, довго не помічає, що виснажений. Тож, будьте обережні.

Через пандемію рівень вигоряння, схоже, зростає. Робота вдома чи на фрілансі вимагає «робити більше за менше», та бути доступними 24/7. Додайте до цього графіку онлайн-навчання дітей, тож, нам самим стає себе шкода.

Ми дослідили вигорання, щоб визначити, як найкраще його знешкодити.

Нас зацікавило дослідження, яке нещодавно опубліковали в книзі «Вигорання: посібник із визначення вигорання та шляхів до відновлення». Про це читайте далі, але спершу пройдіть персональний тест на вигорання. Дайте відповідь на 12 запитань і дізнайтесь про ступінь власного емоційного вигорання наприкінці року.

Пояснення результатів тесту

Ви втомилися і потребуєте відпочинку. Театр, спорт, сон, подорожі... Дозвольте собі більше часу для натхнення. Дайте собі можливість більше відпочивати у новому році! Цей результат не свідчить про емоційне вигорання, але доводить, що ви відчуваєте сильну напругу час від часу. Ваш організм піддається високому навантаженню. І це негативно позначається на емоційному та психічному стані в майбутньому. Такий період настає закономірно після мобілізації ресурсів організму, це не повинно вас лякати, але й вжити заходів необхідно. Усвідомлення професійних кордонів допоможе вам продуктивно контактувати з колегами та не посилювати ситуацію.

Вам не просто час у відпустку, а у відпустку надовго, ще й з процедурами. Цей результат тесту свідчить про те, що відпочинок - це терапія, яку не можна відкладати. Вам необхідно відпочити або змінити діяльність із більш позитивними умовами. Якщо не можете впоратися самостійно, зверніться до психотерапевта. Надати правильну оцінку вашому стану допоможе професіонал.

Що таке вигорання?

У 1980-х професори психології з Каліфорнійського університету в Берклі Крістіна Маслач та Сьюзен Е. Джексон запровадили термін та багатофакторну теорію вигоряння - одну з найпоширеніших на даний момент. Найбільш широко використовуваний показник вигорання вони визначали за трьома критеріями:

виснаження

втрата емпатії або цинізм щодо роботи

зниження професійних досягнень.

Пізніше ця теорія зазнала широкої критики. Науковці не врахували основні симптоми, які є помітними при вигоранні і можуть бути особливо виснажливими, наприклад, когнітивну дисфункцію (нездатність зосередитися, наприклад).

Інше занепокоєння полягає в тому, що теорія будується на дослідженні вигорання у тих, хто працює безпосередньо з пацієнтами або клієнтами, наприклад, медичні працівники. Нюанси вигорання, які виникають в інших контекстах, можливо, були упущені.

Нове дослідження вигорання

У новому дослідженні науковці попросили понад тисячу учасників, які сказали, що пережили вигорання, повідомити про свої основні симптоми. Вони працювали в різних галузях: від оплачуваних посад до більш «неформальних» робочих посад, таких як догляд за літніми батьками та/або дітьми.

Виявилося, що синдром, що складається не лише з виснаження, а й із когнітивної дисфункції, відстороненості та відключення від світу й тих, хто вас оточує, а також зниження продуктивності роботи (незалежно від того, чи то на оплачуваній роботі чи виконання завдань, за які ви відповідаєте вдома), зазвичай супроводжується через депресію, тривогу та безсоння.

Тож, список склали немаленький: із 34 симптомів вигорання.

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Стрес чи вигорання?

Вигоряння - похідне стресу, його остання стадія, коли людина вже знесилена. Найчастіше говорять і пишуть про вигоряння на роботі, зважаючи на те, що емоційно можна вигоріти і вдома.

Вигоряння вражає майже без попередження. Хоча причини були: перевантаженість роботою, недостатня підтримка з боку керівництва, ізоляція, порушення сну, нав'язливі думки, біль у животі, конфлікти вдома… і категоричне заперечення проблем.

У Міжнародній класифікації хвороб емоційне вигоряння визначається як «перевтома, виснаження життєвих сил».

Психологи називають ще один сигнал тривоги шодо емоційного вигорання: постійна незадоволеність собою. А основними фразами людини стають "Мені потрібно розвиватися!", "Ви не розумієте мене!". Попередження близьких чи лікарів не спрацьовують: той, кому загрожує вигоряння, довго не помічає, що виснажений.

Тож, сподіваємося, що напередодні нового року ви замислитеся над тим, чи не наражаєте себе на небезпеку емоційного виснаження.