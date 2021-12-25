Астрологічний прогноз на 25-26 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, сприятливий для поїздок: якщо дозволить епідемічна ситуація, можна і подорожувати – враження залишаться найприємнішими.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: не найсприятливіший день для активних дій.

Число дня: 4.

Колір: червоний.

Камені дня: нефрит, сапфір.

За яку частину тіла відповідає: кульшовий пояс, криж.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може виявитися тяжкою та тривалою, тому необхідно одразу ж вжити заходів щодо її лікування, а ще краще – запобігання.

Афоризм дня: "Шкода, що про запас міцності ми згадуємо лише на фінішній прямій" (Вадим Синявський).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: день сприятливий для укладення шлюбу тільки тоді, коли наречений і наречена є однодумцями – інакше сварок та конфліктів не уникнути.

Містика дня: ворожачи, треба запитувати про матеріальний бік життя. Говорити правду про почуття карти відмовляться.

Табу дня: чужі таємниці, які стануть відомі сьогодні, не можна використовувати з корисливою метою.

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